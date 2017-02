Pd, Orlando: mi candido alla segreteria, basta con le prepotenze

"Credo ci voglia responsabilità e credo che il Pd debba cambiare profondamente per poter essere utile davvero all'Italia e ai problemi degli italiani, che in questo momento stanno vivendo momenti difficili", ha sottolineato Orlando spiegando le ragioni della sua candidatura.



"E' certo che sono deciso a vincere, mi candido per vincere", ha aggiunto. A chi gli chiedeva se con lui ci sarà una donna, Orlando ha risposto: "Ci saranno tanti con me e vedremo come organizzarci".



"Dentro il Pd - ha poi spiegato il ministro - ci deve essere anche il rosso, ma noi dobbiamo rifare il Pd che abbiamo sognato dieci anni fa. Dobbiamo avere 50 sfumature di Pd non di rosso. Dobbiamo lavorare per evitare che la politica diventi soltanto risse, conflitti e scontri tra personalità, ma torni a essere una grande e bella occasione di vivere insieme e lavorare per la trasformazione dell'Italia".



Emiliano su Orlando: "Ha un solo difetto, ha fatto parte del governo Renzi" - Orlando candidato alla segreteria del Pd? Il ministro della Giustizia "è bravo e competente, ha un solo difetto: ha un solo difetto: ha fatto parte del governo Renzi fino ad oggi" e "quindi, come sfidante di Renzi, devo capire a quale obiettivo sta mirando". Questo il commento dell'altro candidato alla segreteria dem, il governatore della Puglia Michele Emiliano.