Pd, Orlando:Emiliano escluso da primarie? Abbiamo cercato mediazione

"Non ho seguito la vicenda, e quelli presenti in commissione in mia rappresentanza so che hanno cercato una mediazione per garantire comunque la presenza di Emiliano". Così il guardasigilli Andrea Orlando, candidato segretario del Pd, in merito alla possibile esclusione di Michele Emiliano dalle primarie in Liguria e Lombardia. "Non so dire altro perché è una discussione ancora aperta", ha aggiunto.