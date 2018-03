Pd, Orlando: 90% contrario ad alleanza con M5s e centrodestra

"Il 90% del gruppo dirigente del Pd è contrario ad un'alleanza con il M5s o con il centrodestra". Lo ha affermato il ministro della Giustizia, Andrea Orlando. "L'area politica che mi ha sostenuto, così come la maggioranza, ha escluso la possibilità di un governo con i 5 stelle. Per questa prospettiva si è pronunciato solo Michele Emiliano che ha ottenuto il 10% al congresso. Il referendum nel Pd non serve perché c'è già stato. Siamo al 18%", ha aggiunto.