Pd, Orfini:riconosciamo nostri errori,a Roma colpa di mafia Capitale

"Dopo un risultato come quello di Roma credo che solo una cosa non si possa fare: discutere per finta. Abbiamo il dovere della sincerità. Che significa riconoscere gli errori". Lo scrive il presidente del Pd Matteo Orfini su Facebook, dopo la debacle di Roberto Giachetti ai ballottaggi. "Prima del commissariamento c'era il partito democratico di mafia Capitale che è la ragione di fondo per cui siamo oggi a commentare una sconfitta", ha poi spiegato.