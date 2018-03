Pd, Orfini: "Renzi si è dimesso lunedì da segretario con una lettera formale"

Richetti: "Lunedì direzione per reggenza del partito" - "Lunedì faremo una direzione che individuerà la reggenza del partito". Lo ha annunciato Matteo Richetti, portavoce della segreteria Dem, a Rai3. "Non so se ci sarà Renzi e se non ci sarà sarà la dimostrazione che ha fatto un passo indietro anche fisico. Il nostro Statuto dice le cose che stiamo facendo", ha spiegato Richetti, ricordando che anche con Veltroni e Bersani "il percorso fu lo stesso".



Boschi: "Non sono in corsa per la vicepresidenza della Camera" - In attesa della direzione, arriva una precisazione di Maria Elena Boschi. "Non sono interessata né in pista per ricoprire né il ruolo di capogruppo né quello di vicepresidente della Camera", ha dichiarato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, aggiungendo: "Sono costretta a ripetere ciò che ho detto nei giorni scorsi. Prego cortesemente di non tirare in ballo il mio nome per ruoli cui non aspiro e che altri amici del Pd potranno egregiamente svolgere".



Calenda: "Io segretario del partito? Sarebbe ridicolo" - Intanto arriva la risposta di Calenda alle dure parole di Emiliano. "Sarebbe ridicolo propormi come segretario di un partito che non conosco, non avevo mai messo piede al Nazareno prima d'ora", ha affermato il ministro uscente dello Sviluppo economico dopo la sua iscrizione al Pd. "E' importante rifondare la sinistra trovando un equilibrio tra due facce che si sono separate. Mi sono iscritto al Pd per dare un segnale importante, se il partito non recupera l'Italia è a rischio", ha aggiunto.