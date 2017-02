Pd, Orfini: "Congresso subito ma con una fase programmatica"

"Bisogna dedicare la prima parte del congresso a una profonda discussione programmatica in ogni federazione. Il tempo c'è, la volontà politica anche, mi impegno personalmente a garantirlo". E' la proposta alla minoranza avanzata dal presidente del Pd, Matteo Orfini, che definisce "indispensabile" il congresso prima delle amministrative. "Possiamo andare avanti insieme, basta accantonare le richieste fatte solo per farsi dire di no", ha aggiunto.