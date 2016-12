Pd, Orfini: "Congresso entro marzo, spero di evitare la scissione"

Il Congresso del Pd si potrà tenere "realisticamente tra febbraio e marzo". Lo sostiene il presidente del Pd Matteo Orfini a "In mezz'ora", precisando che "quando si apre, la gestione del Congresso non ce l'ha il segretario". Sull'ipotesi scissione, dice di augurarsi che non si concretizzi. "Lavoreremo per evitarla - dichiara - ma credo siano emerse divisioni profonde. Ho trovato dolorose le immagini di chi brindava con Grillo alla vittoria del No".