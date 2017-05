Pd, oggi Matteo Renzi sarà incoronato segretario dall'assemblea

Matteo Renzi sarà incoronato oggi ufficialmente segretario del Pd dall'assemblea nella quale, dopo il successo alle primarie, l'ex premier conta 700 delegati su mille. "Quando non litighiamo i risultati si vedono", ha affermato. L'appello all'unità interna rischia però di essere subito azzoppato: Andrea Orlando ha dubbi sulla riconferma di Matteo Orfini alla presidenza perché la vede come una scelta unilaterale del segretario e non condivisa.