Pd, nasce nuova area Orlando-Cuperlo-Damiano per rifondare partito

Dopo la quasi certa scissione con la minoranza, all'interno del Pd nasce una nuova area, a dare vita alla quale sono Andrea Orlando, Gianni Cuperlo e Cesare Damiano. I tre esponenti ex Ds, che in assemblea hanno caratterizzato i loro interventi all'insegna dell'unità del partito e dell'equidistanza, si sono trovati d'accordo, nel corso di una riunione serale, sulla necessità di un'area che avanzi una proposta politica nuova per rifondare il Pd.