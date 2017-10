Pd, Minniti: "Dopo Renzi c'è Renzi, è lui il candidato premier"

"Dopo Renzi per me c'è Renzi, ho sostenuto la sua candidatura al congresso con grandissima convinzione sapendo che per quanto ci riguarda il candidato premier è il segretario del Pd. Per me nulla è cambiato". Lo ha dichiarato il ministro dell'Interno, Marco Minniti, aggiungendo: "Dovremo abituarci a qualcuno che può fare qualcosa senza pensare a quello che viene dopo".