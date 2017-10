Pd, Matteo Renzi: "Chi se ne va tradisce suo popolo e se stesso"

"Sarà un corpo a corpo" "Il nostro avversario è il Centrodestra. Se passa, come spero, il Rosatellum abbiamo di fronte a noi un corpo a corpo in tutti i collegi, con un centrodestra populista che ci ha lasciato con lo spread e la più grande crisi economica del dopoguerra - ha poi proseguito Renzi all'Eliseo - O noi saremo nelle condizioni di capire che questa è la sfida o rischieremo di perdere non noi come Pd ma l'Italia".