Pd, Matteo Renzi: al lavoro per riunire il centrosinistra

A chi si rivolge l'offerta di dialogo per una coalizione di centrosinistra? "A tutti, senza veti. Noi abbiamo dato il messaggio a tutti gli sherpa, i pontieri di lavorare. Ma parlando di cose concrete, perché nel mondo la sinistra sta crollando". Lo dice il segretario del Pd Matteo Renzi. "Non credo che il Paese sia stanco e deluso, c'è tanta bella gente che vuole mettersi in gioco", afferma commentando quanto detto dal presidente del Senato Grasso.