Pd, Martina: supporteremo Mattarella ma basta giochi di parte

"Basta traccheggiare, basta col gioco delle parti, basta con il gioco dell'oca, serve una soluzione. Per noi prima di tutto viene il Paese. Abbiamo confermato al presidente della Repubblica che supporteremo ogni sua iniziativa. Il nostro messaggio semplice e forte è che si faccia un passo in avanti tutti. No a incarichi al buio, no ai trasformismi". Lo ha detto il segretario reggente del Pd Maurizio Martina, dopo le consultazioni al Quirinale.