Pd, Martina: "La soluzione è in Italia, non può essere Macron"

"Il Pd ha le risorse per trovare le risposte e le soluzioni. Ma non esiste cercare una soluzione per l'Italia al di fuori dell'Italia". E' la linea del segretario dem, Maurizio Martina, il quale ha aggiunto: "Il presidente francese Emmanuel Macron è una figura di riferimento per ciascuno di noi, ma non rappresenta una soluzione utile al caso italiano. Non giochiamo a chi trova la chiave programmatica più esaltante".