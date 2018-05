Pd, Martina: "Ho sentito Renzi, idee diverse ma ci si confronta"

"Ho sentito Matteo Renzi, ci confrontiamo e lavoriamo insieme. Credo ci siano le condizioni per fare un buon lavoro". Lo ha detto il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina, aggiungendo che con l'ex segretario dem ci sono "punti di vista differenti, ma in un clima di rispetto reciproco". E sull'eventualità del voto a ottobre ha affermato: "Ci sono non poche possibilità, penso che sia una prospettiva da evitare perché pericolosa per il Paese".