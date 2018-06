Pd, Martina: governo Conte vuol spendere 120 mld, dica come li copre

"Quando presenti un programma di governo che si propone di spendere 120 miliardi di euro devi anche dire come li copri. Se non dici come li copri non ti puoi lamentare che lo spread sale e i mercati non capiscono, perché dietro questa cosa c'è il pagamento del debito pubblico". Lo ha affermato il segretario reggente del Pd Maurizio Martina, aggiungendo: "C'è una condizione di equilibrio finanziario che l'Italia deve garantire alle famiglie".