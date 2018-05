Pd-M5s, Renzi: "Abbiamo i numeri per non far passare accordo"

E' un bluff la tesi fatta circolare in queste ore dai "non renziani" del Pd, secondo la quale i numeri in direzione sarebbero a favore dell'area "governista" del partito. Lo avrebbe detto Matteo Renzi ai senatori con cui si è fermato a parlare dopo l'assemblea del gruppo a Palazzo Madama. "Il documento di Guerini mira all'unità del partito: spero non vogliano cogliere pretesti per rompere", avrebbe aggiunto Renzi.