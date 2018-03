Pd, le minoranze locali contro Renzi: "Se ne vada subito"

Le minoranze del Pd prepareranno un documento congiunto per chiedere che Matteo Renzi lasci subito la segreteria del partito, rendendo immediatamente effettive le annunciate dimissioni. Il testo sarà presentato dagli esponenti delle correnti di minoranza nelle direzioni provinciali e regionali, in fase di convocazione in tutta Italia per l'analisi del post voto. E' quanto si apprende al termine di una riunione delle minoranze del partito a Roma.