Pd, ipotesi Orfini segretario ad interim ma c'è scoglio statuto

Nel Pd si fa largo la prospettiva di vedere Matteo Orfini, attuale presidente dem, prendere le redini del partito nel periodo che intercorrerà tra le dimissioni di Matteo Renzi (attese per domenica) e il congresso. Tuttavia da statuto, fanno notare fonti del Pd, la figura del segretario reggente non esiste nel caso in cui ci sia lo scioglimento anticipato dell'assemblea, opzione necessaria per avviare il congresso anticipato.