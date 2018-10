Pd: interrogazione su carriera universitaria del premier Conte

"Il concorso in cui Conte è diventato professore ordinario nel 2002 potrebbe essere viziato da una grave incompatibilità". E' quanto si legge in un'interrogazione del gruppo del Pd di Palazzo Madama. "Nella commissione che lo ha giudicato c'era il professor Guido Alpa? Alpa non era definito nello stesso curriculum socio dello stesso Presidente del Consiglio? Conte - è l'invito del Pd - venga in aula a rispondere subito ai tanti dubbi".