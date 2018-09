Pd, il segretario Martina: primarie ultima domenica di gennaio

"Faremo il congresso prima delle europee. Se vuole una data per me le primarie si terranno l'ultima domenica di gennaio". Lo ha detto il segretario del Pd Maurizio Martina, aggiungendo: "Non credo all'esaurimento o alla fine del Pd, ma in una sua rinascita". Alla domanda se il congresso si incentrerà se fare o meno una alleanza con M5s, Martina ha replicato: "Non credo si tratti di andare con l'uno o con l'altro, ma di dare una prospettiva al Paese".