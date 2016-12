Pd, Guerini: "A gennaio assemblea per la riforma dello statuto"

La prossima settimana la proposta di modifica allo statuto del Pd in materia di organizzazione del partito "sarà trasmessa a tutti i circoli e si farà una discussione" per arrivare a un testo definitivo. Ad annunciarlo è il vicesegretario del Pd, Lorenzo Guerini, che spiega come in seguito, "nell'assemblea generale che si terrà probabilmente a gennaio, il percorso troverà compimento con le modifiche statutarie e con un documento di indirizzo".