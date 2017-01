Pd,Guerini a Emiliano: "Regole chiare,Congresso va fatto a dicembre"

Dopo la sfida di Michele Emiliano a Matteo Renzi, "pronto a tutto" per costringere Renzi a convocare il Congresso, arriva la replica del vicesegretario del Pd Lorenzo Guerini che dice: "L'unico che non rispetta lo statuto è chi non lo legge. Le regole sono chiare: il Congresso viene convocato dall'assemblea nazionale, non dal segretario e va fatto a dicembre 2017, proprio secondo l'articolo 5 dello statuto".