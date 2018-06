Pd, Gentiloni: "Alleanze larghe per tornare a vincere nel Paese"

Da Imola, dove è intervenuto per un'iniziativa elettorale in vista delle elezioni comunali di domenica, Paolo Gentiloni traccia la linea per il futuro del Partito democratico. "Grazie per questa alleanza larga che avete fatto a Imola: politica, civica, la sinistra, con il mondo cattolico. E' con queste alleanze larghe che dobbiamo tornare a vincere, non solo a Imola, ma nel nostro Paese" ha detto l'ex premier.