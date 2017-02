Pd, Finocchiaro: "Bene la linea Orlando, senza sinistra no partito"

Il ministro per i Rapporti con il Parlamento Anna Finocchiaro promuove "le suggestioni e il percorso indicato da Andrea Orlando" (una conferenza programmatica, no congresso a breve) dicendo che si tratta di "un punto di partenza importante per la nostra discussione". Nella nota diffusa, la Finocchiaro dichiara anche che "il Pd non può esistere, in un momento così complesso e difficile, senza la sinistra".