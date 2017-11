Pd, Fassino a Mdp: nostra gente vuole unità, via a un confronto vero

"Gli elettori di centrosinistra chiedono unità" e Pier Luigi Bersani e Mdp "dovrebbero accettare un confronto vero" con il Pd. Lo ha detto Piero Fassino, replicando alle chiusure al dialogo opposte dall'assemblea di Articolo 1. Bersani, dal canto suo, ha affermato che "Mdp va avanti per la sua strada" e che "non è interessata ad accrocchi o teatrini". "L'unica cosa da fare è darsi appuntamento in Parlamento dopo le elezioni", ha aggiunto.