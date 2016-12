Pd, Errani: no al gioco delle figurine in segreteria, voltare pagina

"Il voto così negativo non può non aprire una pagina nuova del Pd e della discussione dentro il partito". Lo ha detto Vasco Errani all'assemblea di minoranza del Pd. "Ha fatto bene Renzi a dire: la segreteria no. Non si fa il gioco con le figurine Panini, sono sciocchezze: c'è il tema politico di collocazione del partito nella crisi sociale ancora pesante del Paese. Se il Pd non capisce questo voto andremo a sbattere".