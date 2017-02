Pd, Emiliano resta e si candida alla segreteria | I bersaniani se ne vanno

"Chiedere le primarie a luglio a norma di statuto non è possibile ma non voglio parlare a norma di statuto. Io proporrei che i vari odg e proposte giunte oggi non siano votate ma li affiderei alla commissione che non è un luogo per piantare bandierine ma per trovare soluzioni". Così Matteo Orfini in direzione, assicurando che la commissione sarà integrata alla luce della candidatura di Michele Emiliano.