Pd, Emiliano: Renzi si dimette? Buona notizia, spero non cambi idea

"Mi auguro - ha aggiunto Emiliano - che si possa fare un congresso normale, non quello col rito abbreviato e che ci consenta di presentare le nostre piattaforme programmatiche nei circoli, nei luoghi dove il Pd vive. Ci sono troppi circoli chiusi nel Partito Democratico in Italia, questa è una preoccupazione che abbiamo, ma per il resto sono contento". "Sono contento, - ha spiegato in conclusione, - perché finalmente il segretario si è fatto convincere dalla grande massa di militanti del Pd, che gli hanno spiegato che dopo una sconfitta elettorale referendaria così grave l'unica soluzione era il congresso. Quindi, è una buona notizia , se ovviamente va così. Perché se anche a voi prende in contropiede, a noi sempre".

Le precisazioni dell'ufficio stampa Pd sulle parole di Renzi"Ancora una volta diversi quotidiani attribuiscono al segretario del Partito Democratico dichiarazioni e virgolettati che non ha mai fatto, né reso ai giornali. Virgolettati, dunque, che sono smentiti. Come è noto, Renzi interverrà e parlerà nella Direzione del Pd". E' quanto si legge in una nota dell'ufficio stampa del Pd.



Le frasi incriminate non vengono citate, ma si possono ricondurre al "Non ci sto a fare il bersaglio per mesi", con l'indiscrezione della presentazione delle dimissioni lunedì alla direzione, così da andare ad aprile al voto nei circoli, a maggio alle primarie e parlamentari il 21 giugno o al massimo il 24 settembre.



E La Repubblica arriva ad anticipare il contenuto del discorso di Renzi alla direzione: "Io non sto attaccato alla sedia. Dal momento che me lo chiedete, ecco le mie dimissioni da segretario". Si rivolgerebbe, dunque, in questo modo alla sinistra dem, a Bersani, Cuperlo, Speranza, a Emiliano, Rossi e Boccia che hanno chiesto un congresso anticipato.



E ancora ce ne sarebbe anche per deputati e senatori invitati alla direzione, quando verrà gettato loro il guanto della sfida: "Il Parlamento faccia la legge elettorale, i parlamentari sono pagati per questo", le parole di Renzi ipotizzate da La Repubblica.