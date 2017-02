Pd, Emiliano: "Mi candido a segreteria, credo sia necessario"

"La mia candidatura alla segreteria a questo punto sarà necessaria, mi sento di doverlo fare". Lo ha detto Michele Emiliano, governatore della Puglia, intervenendo alla direzione dem dopo la relazione di Matteo Renzi. "Non appartengo a nessuna corrente. Sono un singolo. Ho sostenuto Renzi per il cambiamento ma in questi 1.000 giorni io molte volte non ho capito dove voleva andare", ha aggiunto.