Pd, Emiliano: mai alleanza con Forza Italia, con M5s è possibile

"Non farei mai un'alleanza con Forza Italia, mentre potrebbe essere possibile con il M5s". Lo afferma Michele Emiliano, candidato alla segreteria del Pd. "Un'alleanza destra-sinistra non funziona - ha aggiunto il governatore pugliese - mentre con l'elettorato pentastellato ho tanto in comune. D'altra parte, se dovesse essere necessario per governare il Paese ed evitare un'intesa tra Salvini e M5s, io preferirei allearmi col Movimento".