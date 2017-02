Pd, Emiliano: fiducia in Renzi, soluzione è a portata di mano

"Ho fiducia in Renzi e non ho mai detto che l'unica possibilità per evitare la scissione sia che lui non si ricandidi". Così il presidente della Puglia intervenendo all'Assemblea Pd. "Sto provando a fare un passo indietro che consenta a tutti di uscire con l'orgoglio di appartenere a questo partito. L'unità è a portata di mano, ma bisogna dare modo a tutti i candidati di svolgere la propria presentazione".