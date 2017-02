Pd, D'Alema a Renzi: "Io regista scissione? Non alimento ossessioni"

"Hanno già risposto in tanti, non vorrei alimentare ossessioni". Lo ha affermato Massimo D'Alema commentando le parole dell'ex premier Matteo Renzi, che lo ha indicato come il regista della scissione nel Pd. A tal proposito il presidente della Regione Toscana e fondatore dei Democratici e progressisti, Enrico Rossi, aveva detto: "Non c'è nessun burattinaio, Renzi è ossessionato da D'Alema".