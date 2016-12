Pd, Cuperlo: Verdini è nella maggioranza, alleanza incomprensibile

"Verdini è nei fatti in maggioranza oggi ma non capisco un'alleanza con qualcuno che rappresenta tutto ciò che negli ultimi 15 anni abbiamo combattuto". Così Gianni Cuperlo lancia una critica al segretario-premier Matteo Renzi. "Per i voti in entrata che può portare dal centrodestra quanti sono i voti in uscita?", si chiede l'esponente della minoranza Pd. "Io mi sono dimesso dalla presidenza Dem per difendere le mie opinioni, non difendo poltrone".