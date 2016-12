12:11 - "Se Renzi ci attacca risponderemo andando all'attacco. Le minoranze non hanno complotti in mente, vogliono solo fare le cose meglio. Renzi accetti qualche consiglio". Pippo Civati ha parlato così, a margine dell'assemblea nazionale del Pd. E ha aggiunto: "La mia minoranza come quella di D'Alema? Non credo proprio, perché ci distinguono tutte le cose del mondo".