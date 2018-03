Pd, Calenda: "Io segretario del partito? Sarebbe ridicolo"

"Sarebbe ridicolo propormi come segretario di un partito che non conosco, non avevo mai messo piede al Nazareno prima d'ora". E' quanto afferma il ministro uscente dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, dopo la sua iscrizione al Pd. "E' importante rifondare la sinistra trovando un equilibrio tra due facce che si sono separate. Mi sono iscritto al Pd per dare un segnale importante, se il partito non recupera l'Italia è a rischio", aggiunge.