Pd, Calenda: disfatta sia base vittoria, come fu Dunkerque

"In questo momento la situazione è opposta. Ognuno deve prendere la sua barchetta e andare in soccorso del Pd. Disfatte se vissute con dignità e onore possono essere la premessa per una vittoria futura. #dunkerque". Lo scrive su Twitter il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda rispondendo a chi gli faceva notare che "una nave senza capitano, soprattutto in questo momento, non puà navigare, si rischia ammutinamento generale".