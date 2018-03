Pd, Boschi: non sono in corsa per capogruppo o vicepresidente Camera

"Non sono interessata né in pista per ricoprire né il ruolo di capogruppo né quello di vicepresidente della Camera". E' quanto ha dichiarato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Maria Elena Boschi, aggiungendo: "Sono costretta a ripetere ciò che ho detto nei giorni scorsi. Prego cortesemente di non tirare in ballo il mio nome per ruoli cui non aspiro e che altri amici del Pd potranno egregiamente svolgere".