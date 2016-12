Pd, Bersani: Renzi non ci caccia? Bontà sua, non sono io il problema

"Renzi ha detto di non voler buttar fuori nessuno. Bontà sua, non so come farebbe...". Così Pier Luigi Bersani torna sulle polemiche interne al Pd dopo la Leopolda. "La questione è che senza dire fuori fuori, c'è un sacco di nostra gente che se ne va", ha affermato l'ex segretario dem. "Io non sono un problema - ha aggiunto - ma rendiamoci conto che un problema c'è e non si risolve con queste arroganze".