Pd, Bersani: "No a Verdini, Renzi scelga se rottamare o resuscitare"

"Non è vero che abbiamo bisogno di Denis Verdini , come non era vero che avevamo bisogno di Silvio Berlusconi con il Patto del Nazareno". Lo ha detto l'ex segretario del Pd Pier Luigi Bersani commentando il ruolo del gruppo Ala nella maggioranza di governo. "E' una scelta, Matteo Renzi scelga se vuol fare quello che rottama o quello che resuscita", ha sottolineato. "Su questo bisognerebbe fare una discussione anche congressuale", ha aggiunto.

"Devo riconoscere a Renzi una straordinaria qualità - ha proseguito Bersani -, è riuscito a cambiare le papille gustative di un bel pezzo dell'area democratica e dell'informazione". "Il mondo di Verdini - ha aggiunto - risulta improvvisamente commestibile. Io continuo a trovare questa cosa sorprendente".



"Per buttarmi fuori ci vuole un bel fisico" - L'ex segretario del Pd ha poi commentato in maniera pungente l'ipotesi che Verdini possa portare a un'uscita della minoranza dal Pd: "Se Renzi riesce a buttare fuori me deve avere un bel fisico".



E sulla questione del "no" al congresso chiesto dal capogruppo Pd alla Camera, Roberto Speranza, Bersani ha affermato: "La trovo una risposta arrogante e tranciante". E ancora: "Mi spiace che non si veda un po' di gente che sta cercando di raffigurare un Pd ospitale per un'idea di sinistra. Se non si apprezza questo sforzo vuol dire che non si sta capendo cosa sta succedendo".