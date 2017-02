Pd, Bersani: "La scissione è già avvenuta, in direzione solo dita negli occhi"

"Alla direzione solo dita negli occhi" - Il problema, ha ribadito l'ex segretario del Partito democratico, "non è il calendario, ma se usando il calendario chiudiamo ogni discussione vera. Dobbiamo chiederci se e come recuperiamo una parte del nostro popolo. Io ieri in direzione ho visto solo dita negli occhi a questa gente. Alla direzione di lunedì ho visto solo dita negli occhi".



"Si parla di far dimettere Gentiloni in streaming" - "Stiamo parlando di far dimettere Gentiloni in streaming - ha aggiunto Bersani -. Siamo un Paese di sessanta milioni di abitanti, ci vuole una bella motivazione che non sia la vignetta di Giannelli. Facciamo una manutenzione all'azione di governo: se non correggi i voucher arriva la destra e li fa lei, con la scuola abbiamo toppato, sulla finanza pubblica qualcosa bisogna fare e le tabelle non convincono. Renzi deve darmi la possibilità di discutere di questo".



"Minoranza in assemblea? Non lo so" - "Se la minoranza sarà presente all'assemblea del partico di domenica? Penso di sì, ma non lo so, qui non si è deciso niente. Stiamo aspettando di capire se c'è una qualche riflessione", ha affermato Bersani.



"Congresso a giugno è ridicolo" - "Bisogna dirci chiaro che cosa siamo noi. Non accetto un partito che lascia un punto interrogativo su quel che vuole fare", ha dichiarato ancora Bersani. E a chi gli prospetta la convocazione del congresso se Renzi a giugno e non ad aprile, risponde: "Io non ci cado nel ridicolo. Voglio capire se diamo un percorso ordinato e diciamo che si vota a scadenza legislatura salvo che arrivi un meteorite da Marte, ovviamente il congresso va fatto in tempi ordinari preparandolo per bene da qui a giugno, ci mettiamo alle spalle la legge elettorale in modo da capire la nostra proposta in quale contesto la mettiamo, facciamo le amministrative e prepariamo il congresso".



"Capilista bloccati? Diamo i numeri" - Parlando poi della legge elettorale, l'ex segretario dem ha detto: "La gente va a votare quando pensa di poter decidere, altrimenti non ci va. Ma non è che non va e sta tranquilla, non ci va e ti fa un mazzo così. Stiamo a parlare di capilista bloccati? Noi diamo i numeri...". "Fondamento della governabilità non in Botswana, ma in un Paese europeo, è avere un minimo di connessione tra popolo e governanti", ha aggiunto.