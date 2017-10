Pd, Bersani: "Basta a un centrosinistra che fa politiche di destra"

"Mi aspetto uno squillo di tromba per chi crede che ci possa essere un centrosinistra di sinistra di governo, non un centrosinistra finto che fa politiche di destra". Lo ha detto Pier Luigi Bersani, aggiungendo: "Per fare argine a una destra incombente, bisogna alzare le bandiere di una sinistra di governo. Moderna quanto si vuole, ma con i valori di uguaglianza. Se delle disuguaglianze se ne occuperà la destra, lo farà creando disordine e rottura".