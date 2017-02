Il congresso, quindi, si farà, ma i tre ormai ex sfidanti di Renzi - Roberto Speranza, Michele Emiliano e Enrico Rossi - non saranno della partita. "Abbiamo atteso invano delle risposte, è ormai chiaro che è Renzi ad aver scelto la strada della scissione", strappa la minoranza. Ma il leader guarda già avanti, perché "peggio della scissione ci sono solo i ricatti e il Pd non può stare fermo" negli scontri interni.



Renzi si dimette ma guarda già al futuro - Che Renzi non abbia alcuna intenzione di rinviare la resa dei conti interna si capisce appena, nella sala dell'hotel Parco dei Principi, davanti ai 637 delegati, Matteo Orfini annuncia che il segretario ha presentato le dimissioni. Un atto formale che prelude al discorso, senza appigli per la minoranza, che farà l'ex premier: "Fuori ci prendono per matti, discutiamo ma poi rimettiamoci in cammino", è l'appello di Renzi che sostiene di aver fatto di tutto per tenere unito il partito e di "soffrire" quando sente la parola scissione.