Pd ai ferri corti dopo il ko a Roma, Madia: "Orfini si dimetta", no di Guerini

Il ministro della Funzione pubblica, a onor del vero, non scarica tutte le responsabilità della sconfitta su Orfini, commissario del Pd della Capitale ma anche presidente del partito stesso. E chiede le dimissioni solo dal primo dei due ruoli: "A Roma il Pd è stato vissuto come ininfluente rispetto alla vita delle persone - dice la Madia a La Repubblica -. Troppo ripiegato su se stesso, non ha capito il disagio delle periferie, della gente meno tutelata e più in difficoltà, che alla fine ci ha percepito come inutili, incapaci di dare risposte ai loro bisogni. E ha scelto chi invece gli offriva questa speranza".



Ma non è tutto perduto: "Abbiamo fatto tante cose buone, non sempre comunicate bene. Ora con umiltà dobbiamo capire che ci sono dei bisogni a cui non siamo arrivati e a cui dobbiamo provare a rispondere", conclude Marianna Madia.