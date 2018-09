Passaporto altoatesini, Kurz: "L'Italia non ha motivo di agitarsi"

"L'Italia non ha motivo di agitarsi". Così il cancelliere austriaco, Sebastian Kurz, rassicura Roma sulla questione del passaporto agli altoatesini. E spiega che "molti sudtirolesi desiderano il doppio passaporto, che è anche previsto dal programma di governo", ma "abbiamo sempre messo in chiaro che agiremo d'intesa" con il governo italiano. Però ora "non è ancora il momento" di aprire un confronto con Roma.