Partito Radicale, cimeli all'asta su e-Bay per festeggiare i 60 anni

Il Partito Radicale mette all'asta i suoi cimeli. Dall'8 al 13 luglio militanti e collezionisti potranno trovare su e-Bay 120 oggetti che rappresentano la storia del partito. Sulla piattaforma di acquisto on line ci saranno manifesti per la libertà di aborto, video con vecchi slogan dei Radicali e alcuni libri come 'Il socialismo liberale' di Carlo Rosselli e 'Storia d'Europa' di Benedetto Croce.

L'iniziativa, partita due mesi fa, è nata per celebrare i 60 anni del Partito Radicale e il ricavato della merce venduta su e-Bay servirà come forma di autofinanziamento. Lo slogan è 'Per il Diritto e Diritti, dal passato al futuro', e per l'occasione è stato lanciato l'hashtag #astaradicale. Un'occasione unica per gli appassionati per portare a casa vecchie foto di Emma Bonino, i momenti più significativi della storia e delle lotte affrontate dal partito, tra le quali una banconota da 10.000 lire autografata da Marco Pannella e timbrata nel corso della campagna elettorale contro il finanziamento pubblico ai partiti.

L'asta durerà fino alle 13.30 di lunedì 13 luglio. "Nel Paese dei diritti violati - dicono la segretaria dei Radicali Italiani Rita Bernardini e il tesoriere Valerio Federico - portiamo l'attenzione sui 60 anni del partito del diritto e sulla necessità di contrastare partiti e poteri che fondano la loro esistenza sulla demolizione dello Stato di diritto"