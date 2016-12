Partiti,sanatoria su verifica spese

I bilanci dei partiti non dovranno essere controllati nelle spese effettive per poter ottenere il finanziamento pubblico relativo al 2013. Lo prevede un emendamento firmato da Teresa Piccione (Pd), relatrice di una legge in discussione alla Commissione Affari costituzionali della Camera, grazie al quale fatture e scontrini non dovranno essere passati al setaccio. Dure critiche dal M5s che annuncia battaglia contro il provvedimento.