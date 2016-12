Partiti, flop finanziamento 2x1000: non piace agli italiani

I contribuenti italiani hanno donato ai partiti 9,6 milioni di euro nel 2015 con il meccanismo del 2 per mille a valere sulle dichiarazioni dei redditi dell'anno 2015.



Dopo il Partito Democratico, ampiamente in testa, viene la Lega Nord cui sono stati erogati 1,10 milioni di euro da 138.941 contribuenti, Sinistra Ecologia e Libertà che ha ricevuto 881.588 euro da 100.991 contribuenti, Forza Italia cui sono andati 529.904 euro da 60.778 contribuenti e Fratelli d'Italia che ha ricevuto 472.384 euro da 56.362 contribuenti. Al Nuovo Centro Destra sono stati erogati 168.629 euro da 16.764 contribuenti.



Finanziamenti superiori ai 100mila euro anche per il Sudtiroler Volkspartei (149.659 euro da 12.196 contribuenti), per il Centro Democratico (137.873 euro da 19.958 contribuenti) e per il Partito Socialista Italiano (114.938 euro da 18.257 contribuenti).