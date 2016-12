Partigiani per la prima volta a Montecitorio Presidente Boldrini: "Siete i padroni di casa"

13:23 - "Oggi, voi partigiani, siete qui non come ospiti ma come padroni di casa". Lo ha affermato la presidente della Camera, Laura Boldrini, durante l'assemblea che ha accolto gli uomini della Resistenza con un caldo applauso a Montecitorio. "Il nostro pensiero commosso va a coloro, per lo più giovani e giovanissimi, che sono stati uccisi, torturati, reclusi tra mille sofferenze e umiliazioni", ha ribadito. Il 25 aprile ricorre l'anniversario della Liberazione.

"E' la prima volta che in un'Aula parlamentare la liberazione dell'Italia dal nazi-fascismo viene ricordata con la partecipazione diretta sui banchi di coloro che vissero sulla loro pelle quella esperienza mettendo in gioco la loro vita, affetti e speranze della gioventù", ha affermato la presidente Boldrini.



"Dobbiamo amare e difendere le Istituzioni, unirci, farci forza a vicenda, recuperare quel sentimento di solidarietà e speranza che ha animato i partigiani, e lavorare a migliorare questo nostro grande Paese", ha aggiunto il presidente del Senato Pietro Grasso.



All'assemblea ha partecipato anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.