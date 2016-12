Parma, parla Pizzarotti: M5S? Autogol pazzesco, ma eravamo separati in casa

"Ha senso rimanere dove non ti vogliono? No - spiega ancora Pizzarotti in un'intervista al "Corriere della Sera" - . Può aver senso chiedere giustizia: su questo si può ragionare", ha quindi aggiunto.



Le regole ignorate e l'eventuale causa contro il M5S - I pentastellati, "stanno ignorando tante regole" e questo "è altamente irresponsabile", aggiunge il primo cittadino di Parma non escludendo l'eventualità di fare causa al Movimento. "Se in base a un regolamento che non esiste sostieni una cosa allora la devi dimostrare. Le regole sono importanti".



"Per ricucire serve che agiscano da persone normali" - Quanto alla possibilità di ricucire lo strappo, Pizzarotti spiga come dipenda "da loro, se agiscono come persone normali. Ci si vede di persona, ci si guarda in faccia, si chiariscono le cose, gli si fanno vedere gli atti, si pretendono e si accettano le scuse. E sulla base di questo si può lavorare. Finora però non c'è stata disponibilità".



"Questa è una cosa che adesso va risolta, ma per il bene di quello che potremmo andare a rappresentare", "se avremo problemi al governo nei rapporti internazionali cosa faremo? Butteremo Putin fuori dalla chat?".



Intervistato anche da "La Repubblica" aggiunge: "Nascondono la loro identità, si appellano a regole che non esistono, citano un regolamento sulla base del quale starebbero facendo un'istruttoria senza dirmi qual è. Nella mia risposta chiedevo questo: qual è il regolamento? Chi siete? E solo questo vorrei sapere oggi: chi inventa le regole? Chi le cambia a suo uso e consumo com'è stato per la tv?".